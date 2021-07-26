В России суд объявил приговор шаману, который собирался выгнать Путина из Москвы

Александра Габышева признали виновным в экстремизме и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Якутский городской суд принял решение относительно местного шамана Александра Габышева, который весной 2019 отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Об этом сообщает в понедельник, 26 июля, издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на адвоката осужденного Алексея Прянишникова.

После того как якутского шамана задержали, против него было возбуждены уголовные производства за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и призывы к экстремизму. На время следствия Габышева отправили в психоневрологический диспансер.

Согласно приговору суда, Александра Габышева признали виновным в инкриминируемых ему преступлениях и отправили на принудительное лечение без указанного срока. Во время лечения за пациентом будет осуществляться "интенсивное наблюдение".

"Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как будет в нашем случае, я не могу сказать", — заметил по этому поводу адвокат осужденного.

Родные и сторонники шамана, собравшиеся в зале суда, были уверены в том, что Александра Габышева освободят из-под стражи и оправдают. Сестра собиралась показать его врачам, чтобы восстановить здоровье Габышева, испорченное принудительным "лечением" в диспансере.

Адвокат шамана собирается подавать апелляцию. Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.

Напомним, в январе 2020 года якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе в Москву. Он снова собирался идти в столицу РФ, чтобы "выгнать" президента России Владимира Путина.

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