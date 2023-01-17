В России суд оштрафовал журналиста за слово "фронт", а затем закрыл дело

В России суд оштрафовал якутского журналиста за сказанное в телеэфире слово "фронт", ведь страна-агрессор якобы ни с кем не воюет. Однако позже суд закрыл это дело.

Об этом сообщило российское издание "Медуза".

Заместителя редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова суд оштрафовал на 30 тыс. руб. (около 15 тыс. грн) за то, что в комментарии телеканалу "Дождь" он сказал фразу: "Женщину же на фронт не отправишь".

В суде было решено, что фраза Ефремова дискредитирует российскую армию. Там объяснили, что понятие "фронт" касается войны, а Россия ведет не войну, а "спецоперацию". По мнению судей, журналист должен был использовать официальный термин "линия соприкосновения".

Позже Верховный суд Якутии вернул дело на повторное рассмотрение, после которого было прекращено административное дело против журналиста по "дискредитации российской армии".

Напомним, что интересно, – сам президент России Владимир Путин в декабре 2022 года употребил слово "война", говоря о боевых действиях в Украине. Так, диктатор лицемерно заявил: "Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".

Сразу после этого муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело против Путина за слово "война". Однако, по-видимому, этого не произошло.

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