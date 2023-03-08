В России под суд отправили депутата, слушавшего выступление фюрера Путина буквально с лапшой на ушах.

В России под суд отправили депутата от партии КПРФ за дискредитацию российской армии. Он слушал выступление Путина с лапшой на ушах.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

Как отмечается, депутат от КПРФ Михаил Абдалкин оказался на скамье подсудимых за якобы дискредитацию российской армии. Другими словами, мужчина слушал выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля с лапшой на ушах.

Поэтому его вызвали в полицию, а впоследствии — отправили и под суд. В середине марта будет еще одно слушание этого "дела".

Напомним, что страна-агрессор Россия вывезла из Ирана грузовыми судами 200 контейнеров с оружием.

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