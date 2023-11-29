В России судят жительницу Мариуполя, которую считали "родственницей Навального": в чем обвиняют девушку

Мама Ирины рассказывала, что дочь, после СИЗО, выглядела очень плохо.

В российском городе Ростов-на-Дону началось показательное судебное слушание по делу 25-летней жительницы Мариуполя Ирины Навальной, обвиняемой в "терроризме".

Об этом сообщает obozrevatel.

Весной 2022 года девушка вместе с ее мамой Александрой Столяр пыталась уехать из Мариуполя, заблокированного российскими оккупантами. Затруднения были не только из-за блокады, но и из-за ее фамилии. Ирину Навальную считали родственницей известного российского оппозиционера. В конце концов им удалось вырваться из-под оккупации и переехать на Житомирщину.

В сентябре прошлого года Ирина вернулась в Мариуполь, чтобы навестить оставшуюся там бабушку и забрать некоторые вещи. 27 сентября девушка внезапно исчезла.

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Только потом родные узнали, что она находится в Донецком СИЗО. Оккупанты заявили, что Ирина якобы вступила в сговор с украинской спецслужбой и приехала в Мариуполь, чтобы забрать из тайника взрывное устройство, которое во время так называемого "референдума" должна была заложить в помещение оккупационной администрации города.

Девушку заставили записать видео, где она признается в том, что хранила взрывное устройство.

Мама Ирины рассказывала, что дочь, после СИЗО, выглядела очень плохо, ее кожа была покрыта какими-то язвами. Ее сокамерница рассказала, что девушку привезли избитой, в черных гематомах.

Мать добивалась освобождения дочери. Нашла адвоката. С тех пор Ирина своей вины не признает, потому что почувствовала, что ее права будут защищены.

Следующее судебное заседание назначено на 21 декабря.

Напомним, ранее в России состоялся "суд" над 22 военнопленными из "Азова", которые защищали Мариуполь и попали в российский плен в мае 2022 года.

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