Запрещенные в России свидетели Иеговы вербуют жителей — СМИ

Найден блокнот, в котором свидетели Иеговы якобы фиксировали свою деятельность на территории Белгородской области.

Запрещенное в России религиозное сообщество "Свидетели Иеговы" вербует жителей города Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на информацию подписчика.

"Свидетели Иеговы разлагают почтовыми ящиками бумажки с призывом поверить в Иегову и стать одними из них, чтобы избавиться от стресса из-за постоянных прилетов, с помощью их проповедей и другого теологического", — говорится в источнике.

Фото: Mash

Более того, по свидетельству подписчика канала, найден блокнот свидетелей Иеговы, в котором они якобы фиксировали свою "миссионерскую" деятельность на территории области.

"Там: ФИО, номера телефонов и отдельный столбец, в котором расписаны физические или психологические проблемы каждого человека", — говорится в сообщении.

Отметим, что служители религиозного объединения "Свидетели Иеговы" придерживаются принципов пацифизма.

Напомним, в 2020 году Европейский суд по правам человека по делу "Свидетелей Иеговы" Измаила Одесской области против Украины постановил компенсировать заявителям моральный и материальный ущерб из-за того, что их собрание в 2012 году сорвали представители православной церкви.

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