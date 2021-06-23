В России свирепствует "индийский" штамм коронавируса: в Москве и Петербурге зафиксировали рекордное количество смертей

В России свирепствует "индийский" штамм коронавируса: в Москве и Петербурге зафиксировали рекордное количество смертей

Ситуация в стране напряженная.

В Москве и Санкт-Петербурге 23 июня зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса людей — за сутки 88 и 93 человека соответственно.

Об этом сообщают российские СМИ и оперативный штаб российской столицы.

Так, по словам мэра Москвы Собянина, столица РФ находится почти на пике заболеваемости. Сложная ситуация и в Московской области — там за сутки выявили также рекордное с начала пандемии количество инфицированных — 2 323 человека.

В свою очередь в Москве за последние 24 часа заболели 6 534 человека, в Петербурге — 1 092.

Всего за последние сутки в России было выявлено 17 594 новых случая COVID-19 и 548 смертей. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек. С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 368 513 случаев коронавируса. За весь период умерло 130 895 человек, выздоровели 4 902 110 человек.

Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации. Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Может ли новая волна COVID-19 докатиться до Украины с РФ, когда это может произойти и защищают ли от "Дельты" вакцины, которыми прививают украинцев, читайте в нашем материале.

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