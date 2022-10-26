В России священник порекомендовал женщинам "больше рожать, чтобы отправлять детей на войну"

В России настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев порекомендовал женщинам больше рожать, чтобы отправлять детей на войну.

Об этом пишет российское издание The Insider.

Российский поп, слушая истории о том, что россиянки не хотят отправлять своих детей на войну, заявил, что женщины должны больше рожать, чтобы им было не жалко своих сыновей.

"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности, в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время", — заявил Васильев.

Позиция РПЦ в войне против Украины

Глава РПЦ патриарх Кирилл поддержал полномасштабную войну России против Украины и массовые убийства украинцев.

Он сравнивал действия российских кафиров с "самопожертвованием". Кирилл также заявил, что мобилизованные, которые едут убивать украинцев, но погибнут в Украине, попадут в рай.

Президент Франции Макрон в Италии выступил на международной конференции, организованной итальянским благотворительным сообществом Sant' Egidio. Он заявил, что РПЦ "позволяет манипулировать собой со стороны властей страны", чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица ответил Макрону, подчеркнув, что РПЦ — это часть преступного режима.

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