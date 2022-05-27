В России священники провели соревнования по метанию гранат и сборке автоматов (фото)

В России священники провели соревнования по метанию гранат и сборке автоматов (фото)

Молодежь соревновалась с оружием и боеприпасами, лучшим подарили сертификаты на фастфуд.

В России священники провели соревнования по метанию гранат, сборке-разборке автоматов, эстафете и подтягиванию под названием "Святой воин".

Об этом 23 мая сообщила Владимирская епархия российской православной церкви.

В соревнованиях приняло участие 19 команд из разных городов епархии. Отмечается, что поддержать атлетов на стадион пришли студенты института Службы исполнения наказаний и спецназовцы.

Победители получили билеты на кулинарный мастер-класс и сертификаты посещения фастфудов.

Напомним, в России студентов техникума в Новочебоксарске заставили тренироваться рыть окопы на занятии по ОБЖ. Оно проходило во дворе учебного заведения. Однако окопы были больше похожи на могилы.

Фото: eparh33.ru

Фото: eparh33.ru

Фото: eparh33.ru

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