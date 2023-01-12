В России священник на похоронах "устроил концерт" и угрожал людям "набить морды кадилом" (видео)

После этого "богохульного" священника отправили в монастырь, чтобы тот "подумал о своем поступке".

В селе Неклюдове Белгородской области на похоронах пожилой женщины местный священник набросился с угрозами на людей. Батюшка угрожал всем присутствующим "набить морды кадилом".

Соответствующее видео распространяется в Сети.

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Внук покойной попросил священника "не устраивать концерт", но в ответ получил грубый ответ: "Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом". Также батюшка назвал его "гнидой" и "блюком". По всей вероятности, священнику не понравилось, когда его начали снимать на камеру.

Как пишет телеграмм-канал "Подъем", после этого инцидента священника отправили в монастырь, чтобы тот "подумал о своем поступке".

"Священник не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, как узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним. Он будет находиться некоторое время в монастыре, чтобы подумать о своем поступок. Он сам сказал, что признает вину, виноват. Батюшка наказан, хотя он достаточно уважаемый в деревне", — отмечали авторы паблика.

Напомним, скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания "бесом и самопраздником" и обвинил украинские власти в "гонениях на веру".

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