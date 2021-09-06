В России таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, но о работе не забыл — отвез жертву по адресу

В России таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, но о работе не забыл — отвез жертву по адресу

Преступника задержали на следующий день.

В московском аэропорту "Шереметьево" задержали таксиста, который напал на молодую пассажирку и изнасиловал ее.

Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября, проинформировало российское издание "РЕН ТВ".

Так, 20-летняя девушка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвала такси, чтобы добраться из Долгопрудного в Москву.

Когда пострадавшая села в авто, на нее напал водитель и изнасиловал девушку на заднем сиденье транспортного средства.

После этого преступник помог девушке одеться и продолжил поездку, высадив ее на месте назначения на бульваре Карбышева.

Пострадавшая обратилась в полицию и уже на следующий день 32-летнего насильника задержали в аэропорту "Шереметьево".

Напомним:

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку , которая уснула во время поездки.

, которая уснула во время поездки. А в Киеве таксист во время поездки свернул в лес, изнасиловал и избил 25-летнюю киевлянку. После этого злоумышленник заставил девушку перечислить около четырех тысяч гривен с ее карточки на его счет, а также отобрал у нее мобильный телефон и скрылся. Впоследствии правоохранители поймали насильника.

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