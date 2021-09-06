В России таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, но о работе не забыл — отвез жертву по адресу

Преступника задержали на следующий день.
В московском аэропорту "Шереметьево" задержали таксиста, который напал на молодую пассажирку и изнасиловал ее.
Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября, проинформировало российское издание "РЕН ТВ".
Так, 20-летняя девушка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвала такси, чтобы добраться из Долгопрудного в Москву.
Когда пострадавшая села в авто, на нее напал водитель и изнасиловал девушку на заднем сиденье транспортного средства.
После этого преступник помог девушке одеться и продолжил поездку, высадив ее на месте назначения на бульваре Карбышева.
Пострадавшая обратилась в полицию и уже на следующий день 32-летнего насильника задержали в аэропорту "Шереметьево".
Напомним:
- В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки.
- А в Киеве таксист во время поездки свернул в лес, изнасиловал и избил 25-летнюю киевлянку. После этого злоумышленник заставил девушку перечислить около четырех тысяч гривен с ее карточки на его счет, а также отобрал у нее мобильный телефон и скрылся. Впоследствии правоохранители поймали насильника.