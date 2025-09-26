В России топливный кризис: Кремль запретил экспорт бензина из-за ударов ВСУ

Заправка авто / © Associated Press

Кремль был вынужден продлить запрет на экспорт бензина до 2026 года и ввести аналогичное ограничение на дизельное топливо для непроизводственных стран. Это экстренное решение, о котором заявил вице-премьер Александр Новак, официально направлено на «дополнительное обеспечение рынка», но фактически является прямым следствием успешной военной стратегии Украины.

Об этом пишет Euronews.

Россия оказалась в состоянии топливного кризиса: цены на горючее достигли исторических максимумов, а дефицит распространился на ключевые регионы, включая Московскую, Ленинградскую области, Юг и Дальний Восток. Несмотря на попытки властей списать проблемы на сезонный спрос, реальность свидетельствует о более серьезных сбоях.

«Самый эффективный шаг» против военной машины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что целенаправленные удары по российской нефтяной инфраструктуре нанесли ощутимый ущерб. Это повлекло за собой «топливный кризис», который прямо влияет на логистику и поставки российской армии.

За последние два месяца украинские войска успешно атаковали 85 ценных целей на территории РФ. Среди них — 52 военно-промышленных объекта, которые критически важны для производства оружия, боеприпасов и топлива. Удары беспилотниками регулярно выводят из строя мощности НПЗ. Об этом свидетельствуют недавние атаки на Афипский НПЗ в Краснодарском крае и «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, расположенный в 1500 км от линии фронта.

Эксперты, включая экономиста Владислава Иноземцева, отмечают, что стратегия Украины по обездвижению нефтяной отрасли является «самым эффективным шагом», способным нанести наибольший ущерб российской военной машине. По разным оценкам, атаки вывели из строя объекты, обеспечивающие не менее 17% всех российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Сырский подчеркнул, что эффективность сделок DeepStrike (дальнего удара) подтверждена партнерами, и заверил, что Украина продолжит масштабировать подразделения, выполняющие эти критически важные миссии.

Напомним, неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. В Оперативном штабе региона проинформировали, что якобы обломки дрона упали на одну из установок завода, возник пожар. Отмечается, что пострадавших и инфраструктурных повреждений нет.

Украина существенно укрепила свои позиции в войне, нанося серию ударов дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти атаки уже вывели из строя часть ключевых объектов топливной инфраструктуры, напрямую влияющую на экономику РФ и создающую для Киева дополнительные рычаги в будущих переговорах.