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В России требуют от преподавателей университетов отдавать часть зарплаты на войну против Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
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В России требуют от преподавателей университетов отдавать часть зарплаты на войну против Украины

Фото: pixabay.com

Педагоги должны отдавать на убийство украинцев 10% от своей зарплаты.

Сотрудников Иркутского национального исследовательского технического университета заставляют "добровольно" жертвовать часть зарплаты на войну РФ против Украины.

Об этом сообщает паблик "Санкции в РФ".

Согласно сообщению, руководство заведения высшего образования обязало работников подписать заявления с просьбой об удержании 3000 руб. (около 1500 грн) из зарплаты на нужды "спецоперации".

При этом размер средней зарплаты в образовательном учреждении составляет 35 тыс. руб. (около 17 500 грн). Сотрудники университета вынуждены отдавать на войну против Украины фактически десятую часть своего заработка.

Отмечается, что руководство учебного заведения требовало от работников не разглашать факт сбора "добровольных пожертвований".

Напомним, в то же время в Воронежской области РФ местные власти начали рассылать повестки в военкоматы якобы для "актуализации данных военного учета".

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Дата публикации
Просмотры
262
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