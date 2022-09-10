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В России требуют повесить Путина: Пионтковский рассказал, за что и кто хочет убить "фюрера"

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В России требуют повесить Путина: Пионтковский рассказал, за что и кто хочет убить "фюрера"

Фото: Associated Press

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что российские ультраправые требуют убить главу Кремля Владимира Путина из-за проигрышей РФ в войне против Украины.

Да, ультрафашисты требуют повесить Путина.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас, когда Украина перешла в контрнаступление, наверное, вы тоже краем глаза смотрите Telegram-каналы путинских ультрафашистов, они же в панике и сейчас повторяют уже все тезисы Гиркина, хорошо известные украинской аудитории, он требует повесить Путина, как предателя", — отметил Пионтковский. 

По его словам, сейчас, после разгрома российской армии в Харьковской области, в России растет глубокий внутриполитический кризис.

"Поэтому растет глубокий внутриполитический кризис в России, и это еще только первые, сравнительно скромные, успехи ВСУ. Представляете, что случится после таких вполне реальных на сегодняшний день событий, как, например, освобождение Херсона и уничтожение Керченского моста. Я вам гарантирую, что Путин политически не переживет эти события ", — подытожил эксперт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать. Несмотря на это, о точных датах окончания войны Резников прогнозировать не берется.

Российская армия показывает спину и убегает, ВСУ освобождает Украину - Обращение Зеленского

Российская армия показывает спину и убегает, ВСУ освобождает Украину - Обращение Зеленского

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