В России граждане считают, что Солнце оборачивается вокруг Земли. 35% россиян пришли к такому мнению.

В стране-агрессоре России 35% граждан считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Наиболее осознанными оказались люди, сидящие в Интернете.

Об этом свидетельствует исследование всероссийского центра изучения общественного мнения, посвященного научной осведомленности россиян.

Как стало известно, россиянам задавали вопрос о том, может ли радиоактивное молоко стать безопасным, если его прокипятить, могли ли люди прогуливаться с динозаврами, и вызывает ли ГМО заболевание раком.

Что любопытно, только 61% россиян знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Кроме этого, наиболее правильных ответов опрошенные дали по поводу молока и прогулки с динозаврами.

44% россияне уверены, что ГМО может вызвать рак. Однако, что интересно, в 2014 году 21% жителей РФ были в этом уверены.

Самих же участников разделили на три группы по уровню научной грамотности:

Невысокий уровень – 21% россиян.

Средний уровень – 44% россиян.

Высокий уровень – 35% россиян.

В группе с высоким уровнем оказалась преимущественно молодежь. Среди них большинство – пользователей Интернета.

Напомним, что в Черкассах задержан депутат, готовившийся стать гауляйтером РФ в случае оккупации.

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