В России граждане считают, что Солнце оборачивается вокруг Земли. 35% россиян пришли к такому мнению.
В стране-агрессоре России 35% граждан считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Наиболее осознанными оказались люди, сидящие в Интернете.
Об этом свидетельствует исследование всероссийского центра изучения общественного мнения, посвященного научной осведомленности россиян.
Как стало известно, россиянам задавали вопрос о том, может ли радиоактивное молоко стать безопасным, если его прокипятить, могли ли люди прогуливаться с динозаврами, и вызывает ли ГМО заболевание раком.
Что любопытно, только 61% россиян знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Кроме этого, наиболее правильных ответов опрошенные дали по поводу молока и прогулки с динозаврами.
44% россияне уверены, что ГМО может вызвать рак. Однако, что интересно, в 2014 году 21% жителей РФ были в этом уверены.
Самих же участников разделили на три группы по уровню научной грамотности:
- Невысокий уровень – 21% россиян.
- Средний уровень – 44% россиян.
- Высокий уровень – 35% россиян.
В группе с высоким уровнем оказалась преимущественно молодежь. Среди них большинство – пользователей Интернета.
Напомним, что в Черкассах задержан депутат, готовившийся стать гауляйтером РФ в случае оккупации.
Читайте также:
- В Украине планируют ввести дополнительную таможенную пошлину: на что она может распространяться
- Оккупанты украли в Херсоне известную "баржу для арбузов"
- "Кремль не уменьшает аппетитов": в ГУР МО рассказали о работе украинских шпионов в России