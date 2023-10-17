В России трижды судимого зека пригласили провести урок мужества в младших классах: видео

В одной из школ российского города Сургут пригласили провести для учащихся младших классов так называемый урок мужества одного из осужденных, участвовавших в войне против Украины.

Как сообщает у себя в Twitter "Тюмень — богатый регион!", администрация учебного заведения выбрала для этого очень интересную особу.

Учить детей "мужеству" позвали трижды судимого вора.

"Учителя в Сургуте позвали бывшего зека рассказать второклассникам о войне. До войны мужчина воровал аккумуляторы из машин, за что и загремел в тюрьму. Лучшего примера для детей найти не смогли", — отмечается в описании видеоурока, во время которого дети подарили рецидивисту самодельные открытки и мягкие игрушки.

Урок мужества в Сургуте провел трижды судимый за грабежи ветеран СВО



Учителя в Сургуте позвали бывшего зэка рассказать второклашкам о войне. До войны мужчина воровал аккумуляторы из машин, за что и загремел в тюрьму.



Лучшего примера для детей найти не смогли ‍♀️ pic.twitter.com/e1KB1buxyB – Тюмень – богатый регион! (@bgregion72) October 16, 2023

Напомним, российский диктатор Владимир Путин оговорился и назвал свою страну "Рахитской Федерацией". Это произошло во время одного из видеовыступлений главы Кремля.

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