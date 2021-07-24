В России у автобуса с туристами отказали тормоза и он слетел с трассы: двое погибших, много раненых (фото)

Автобус слетел в кювет.
В России на Кубани в субботу, 24 июля, туристический автобус слетел в кювет. В ДТП погибли два человека.
Об этом сообщают РИА Новости.
Как отмечается, ДТП произошло в районе поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края. В автобусе ехало 22 туриста. Внезапно у него отказали тормоза, из-за чего транспортное средство слетело в кювет.
На месте происшествия погиб один человек, другой умерл в больнице. В медицинских учреждениях после аварии находится 20 человек.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в России частный самолет разбился под Хабаровском, пилот погиб. Сообщается о легкомоторным самолете Р-2002.