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В России у границы с Украиной неизвестные повредили колею: железнодорожный переезд закрыли (фото)

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В России у границы с Украиной неизвестные повредили колею: железнодорожный переезд закрыли (фото)

Фото: Baza

В Курской области, находящейся в России, 10 августа неизвестные повредили колею.

Железнодорожный путь пытались вероятно взорвать, он получила незначительные повреждения.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Повреждение на путях заметил сообщившил об этом тракторист. Железнодорожный путь был перекрыт, туда также выехали российские спецслужбы. Отмечается, что колею, вероятно, хотели взорвать.

"Если версия подтвердится, это будет уже вторым подобным случаем в области за последние сутки. Ранее источники сообщали, что вечером 9 августа неизвестные попытались взорвать сопротивление ЛЭП в двадцати километрах от Курской АЭС. До этого, 4 августа, также повредили сопротивление в частном секторе Курчатова", — говорится в сообщении.

Напомним, Марченко уверен, что оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне.

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