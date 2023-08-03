В России участники "СВО" топили в фонтане девушку из-за ее синего цвета волос и "схожести на еврейку"

В Свердловской области РФ двое мужчин, кричавших, что они — участники "СВО" (войны), топили в фонтане девушку из-за ее синего цвета волос.

Об этом пишутся российские ОМП.

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По словам семьи пострадавшей, молодые люди представились участниками так называемой "СВО". Инцидент произошел вечером 1 августа в парке Каменска-Уральска.

"18-летняя Виктория прогуливалась неподалеку от дома, когда к ней присоединились двое незнакомцев. Мужчинам не понравились ее синие волосы — они заявили, что она "похожа на еврейку", затем пригрозили ей убийством и потащили в фонтан", — отмечается в сообщении.

На камерах видно, как один из ребят топит ее в фонтане, а другой бросается продуктами. После этого нападающий ударил ее по лицу и пригрозил, что убьет, если увидит еще раз.

А мать девушки рассказывает, что мужчины кричали на весь двор, недавно вернувшиеся из "СВО". Кроме того, они пристали к другим прохожим. Девушка подала заявление в полицию.

Напомним, жителей Казани и Липецкой области РФ напугало облако в виде ядерного гриба. Не понимая, что происходит, россияне начали активно распространять фото с облачком.

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