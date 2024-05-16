В России участники войны насилуют детей: детали о преступлениях, количество которых шокирует

В РФ количество "насильственных действий сексуального характера" за последние три года выросло на 483%.

В России бывшие заключенные, помилованные за участие в войне против Украины, все чаще совершают сексуальное насилие над детьми. Так, количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в РФ растет уже третий год подряд.

Об этом сообщает "Можем объяснить".

Авторы публикации привели в пример недавние события в российском селе Прохоровка. Там 33-летний участник войны Алексей Гончар-Быша надругался над 15-летним подростком. Злоумышленник избил парня ногами, засунул его в багажник, а затем изнасиловал в присутствии других детей. Мужчина обещал отрезать парню ухо, а его отца – застрелить.

Отмечается, что это далеко не первое надругательство над ребенком, которое совершил "герой СВО". В местных СМИ сообщалось о 10 похожих случаях. Большинство фигурантов – "вагнеровцы", помилованные президентом РФ Владимиром Путиным. Эти дела засекречены, поэтому статус фигурантов установить очень сложно. Соответствующие материалы на сайтах судов публикуются в скрытом виде или просто отсутствуют.

"Установить точное количество детей, переживших сексуализированное насилие со стороны "героев СВО", нельзя. Такие случаи очень редко доходят до суда, и еще реже – до прессы. Однако можно точно сказать, что их количество значительно превышает количество случаев, описанных в СМИ: как отмечали "Сибирь.Реалии", за последние пять лет количество дел о сексуализированных преступлениях военных возросло на 115%, причем более чем в половине случаев потерпевшие оказывались несовершеннолетними", – говорится в материале.

Согласно анализу статистики уголовных дел, количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России растет уже третий год. Количество "насильственных действий сексуального характера" за этот период выросло на 483% по сравнению с довоенным 2021 годом — то есть почти в шесть раз. А количество "развратных действий" в отношении несовершеннолетних выросло на 62%.

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Издание также приводит в пример несколько других преступлений, совершенных бывшими заключенными-участниками войны. Так, зека Андрея Фролова задержали по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Мужчина ранее был осужден за другое изнасилование, убийство и угон авто, но вышел из тюрьмы, вступив в ряды ЧВК "Вагнер".

Еще один помилованный зек-участник войны Иван Калинин из Курганской области изнасиловал 7-летнюю девочку. До этого он имел две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой.

Бывший заключенный Николай Нечаев в феврале 2024 года изнасиловал 14-летнюю школьницу в Перми. Этот фигурант раньше отбывал наказание за изнасилование и грабеж.

В Оренбургской области наемник "Вагнера" Юрий Гаврилов изнасиловал пятиклассницу. Еще один "вагнеровец" Алексей Хлебников был задержан по подозрению в изнасиловании в лесу своей 13-летней племянницы с угрозами ножом. Раньше "герой" сидел за убийство.

К слову, в апреле издание "Новая газета Европа" сообщило, что в России почти 200 экс-участников войны против Украины были осуждены за насильственные преступления после возвращения домой.

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