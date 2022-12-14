В России учитель устроил вечеринку для своих учеников с алкоголем и презервативами (видео)

Учитель из Новосибирской области в России решил устроить прощальную вечеринку с алкоголем и позвал своих учеников.

Горе-учитель закупил алкоголь, которым ученики лакомились во время вечеринки, но в разгар веселья в квартиру пришли родители малолетних и полиция.

Об этом сообщает российское издание Baza.

Марат Садеков из Москвы проработал в школе №4 города Черепанова полтора года и недавно решил уволиться. Чтобы ученикам было "не так грустно", Садеков решил организовать "прощальный вечер".

Учитель отправил сообщение ученикам и пригласил их на домашнюю вечеринку. В квартире Садекова собралось 20 малолетних из 6, 8, 9 и 11-го классов. Дети веселились и плясали, не жалея квартиры, пока ночью к ним не приехали родители одной из школьниц.

Они забрали свою дочь и вызвали полицию. Оперативники, в свою очередь, собрали из квартиры оставшихся детей и позвонили их родителям, чтобы выписать на них административные протоколы. Кроме того, в квартире полиция нашла кучу алкоголя, презервативов и сплошной беспорядок — мебель оказалась побита, на полу лежали обломки стекла, а на кровати — неприятный "подарок" от кота.

Садекову выписали протокол по статье о привлечении несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.

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