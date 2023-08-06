В России учительница географии вместо учебы присылала школьникам секс-фото

Педагогиня уже имела судимость из-за извращения детей.
В городе Чита, Россия учительница географии вместо учебных материалов присылала ученикам интимные фото.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Инцидент произошел в одной из школ города Чита. Известно, что 43-летняя учительница в запрещенной в Украине социальной сети создала чат, который назвала "Юные травокуры". Туда она прибавила своих двух учеников, однако вместо учебных материалов педагог показывала детям секс-фото.
Известно, что на учительницу заявила директор учреждения. Педагог уже раньше судима из-за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, однако и дальше работала в школе.
Учительнице грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Москве 4 мигрантов ограбили квартиру и изнасиловали там двух женщин.
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