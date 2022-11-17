Отец парня заявил, что купил сыну эту одежду еще до начала войны.

В городе Костомукша в России учительница приказала школьнику повернуться спиной к доске, потому что у него на одежде был флаг США. Педагог заявила, что не может проводить урок из-за "вражеских" символов.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Школьник пришел в лицей в красной кофте, на которой находился флаг США. На это учительница биологии устроила истерику и заставила ребенка весь урок сидеть спиной к доске. Педагог заявила, что не может проводить урок из-за "вражеских" символов.

Отец парня заявил, что одежду сыну купили еще до начала полномасштабной войны России против Украины, когда в стране-террористе флаг США не был враждебным.

Война России против Украины

Россия 24 февраля напала на Украину. Оккупанты планировали захватить всю территорию нашего государства и установить в Киеве марионеточный режим. По данным ГУР МО Кирилла Буданова, фейковым "президентом" Украины должен был стать государственный изменник Янукович.

С начала полномасштабной войны на российском телевидении устраивают антиукраинские и антизападные истерики. Пропагандисты придумывают фейки о "биологическом оружии", "боевых комарах" и другой бред, чтобы оправдать агрессию. Это активно поддерживает диктатор Путин, заявляя, что РФ будет противостоять ценностям цивилизованного мира.

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