В России недовольны санкциями, которые "только идут на пользу РФ".

В России запретили въезд 77 гражданам США, поддерживающим Украину в войне против российских оккупантов. В ведомстве Лаврова это назвали "жестким бумерангом".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Среди 77 граждан США, которым запретили въезд в Россию, есть "губернаторы и отдельные представители штатов". Их имена российские пропагандисты не афишируют.

Также в России пожаловались на санкции, которые по предварительной версии пропагандистов "только полезны РФ".

"Любые враждебные действия против России, включая раскрутку санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — заявили в ведомстве Лаврова.

Напомним, британское правительство ввело новые санкции против России. Они распространяются на предприятия, поставляющие военное оборудование, а также на физических лиц и одну организацию, финансово поддерживающую богатство и власть кремлевских элит.

В списке санкций также оказалась вероятная любовница Путина — Светлана Криворуких.

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