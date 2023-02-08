В России "ударили жестким бумерангом" по США: запретили 77 американцам въезд

В России недовольны санкциями, которые "только идут на пользу РФ".
В России запретили въезд 77 гражданам США, поддерживающим Украину в войне против российских оккупантов. В ведомстве Лаврова это назвали "жестким бумерангом".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Среди 77 граждан США, которым запретили въезд в Россию, есть "губернаторы и отдельные представители штатов". Их имена российские пропагандисты не афишируют.
Также в России пожаловались на санкции, которые по предварительной версии пропагандистов "только полезны РФ".
"Любые враждебные действия против России, включая раскрутку санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — заявили в ведомстве Лаврова.
Напомним, британское правительство ввело новые санкции против России. Они распространяются на предприятия, поставляющие военное оборудование, а также на физических лиц и одну организацию, финансово поддерживающую богатство и власть кремлевских элит.
В списке санкций также оказалась вероятная любовница Путина — Светлана Криворуких.
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