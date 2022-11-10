В России угрожают "добить" энергосистему Украины из-за успехов ВСУ в Херсонской области

В России начали открыто угрожать Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Российские депутаты призывают своих военных "добывать" энергосистему Украины в преддверии зимы, чтобы у украинцев "не было даже шансов подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания".

Такое заявление в своем Телеграмме сделал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.

Он заявил, что "необходимо продолжать удары по энергетической инфраструктуре Украины и Киева, внушая хаос и панику в тылах" украинцев, чтобы в зимний период истощить "преступный режим Зеленского" и войска, "брошенные им на берегу Днепра".

Кроме того, Луговой считает, что "следующим шагом необходимо нанесение массированных мощных ударов на уничтожение всех форм переправы через реку Днепр". Мол, после этого "вся группировка войск Украины будет отрезана от коммуникаций по доставке боеприпасов и другого материально-технического обеспечения".

В то же время Луговой считает "адекватным и правильным" решение Суровикина о выводе войск из Херсона, которое депутат российской Госдумы называет "маневром по укреплению обороны на левом берегу Днепра".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отдал командующему оккупационной армией Сергею Суровикину приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Однако украинские власти и военное командование не спешат радоваться и заявляют, что признаков массового ухода оккупантов пока не видно.

ТСН.ua собрал подробности о возможном отступлении войск РФ из Херсона.

Тем временем в Баштанском районе Николаевской области ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка.

Читайте также: