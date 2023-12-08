В России угрожают оккупировать еще две украинские области

Бывший министр внутренних дел агрессорки России Анатолий Куликов заявил, что российским захватчикам нужно захватить еще несколько украинских регионов.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

"Нам нужно обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО", — цинично заявил он.

Он говорит, что такой сценарий необходим, чтобы отрезать Украину от акватории Черного моря. По словам Куликова, что после этого НАТО не сможет использовать морские рубежи в своих целях. Кроме того, Куликов убежден, что если Украина потеряет две области, имеющие выход к воде, то станет не нужна Альянсу.

Экс-министр цинично подчеркивает, мол, вина за полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года не лежит на Кремле.

"Не Россия виновата. Вина лежит на националистах и подстрекавших их Западе. Наша задача — противостоять им", — заявил Куликов.

Как сообщалось, россияне пытаются сменить население на временно оккупированных территориях. В рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на ТОТ мигрантов из Центральной Азии.

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