Британия планирует начать обучение для первой группы украинских пилотов уже этой весной.

Британское правительство рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Посольство России отреагировало на это и пригрозило "военными последствиями для всего европейского континента".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Поставки Британии истребителей Киеву будут иметь военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — цитирует кремлевское издание Риа Новости.

Напомним, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, который 8 февраля находится с заграничной поездкой в Британии, премьер-министр этой страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

Между тем спикер премьер-министра Британии рассказал, что Британия планирует начать обучение для первой группы украинских пилотов уже этой весной.

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