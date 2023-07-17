В России угрожают захватить Сувалкский коридор с помощью "вагнеровцев" из Беларуси

В российской Госдуме заявили, что им "очень нужен" Сувалкский коридор, который разделяет Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК "Вагнера" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы учить белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

"Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен", – заявил Картаполов.

Сувалкский коридор / Фото: Крым.Реалии

По его словам, в Беларуси создан "ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы".

Следует отметить, что президент Литвы Гитанас Науседа в июне на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом уже заявлял, что для эффективной защиты Сувалкского коридора необходимо разместить в Литве бригады союзников по НАТО.

Сувалкский коридор – сухопутный коридор между Беларусью и Калининградской областью РФ, названный так за расположенным на нем польским городом Сувалки. Российские пропагандисты вспоминают его в связи с тем, что гипотетическое захват этой территории соединил бы Калининградскую область и Беларусь, "отрезав" от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда называл Калининградскую область РФ "своей". Об этом он сказал на встрече с российским губернатором этого региона.

Сейчас известно, что некоторые подразделения ППК "Вагнера" уже прибыли на территорию Беларуси. В Сети появилось видео, на котором видно передвижение по автодороге в Беларуси части колонны наемников, которые в ночь на 15 июля пересекли российско-белорусскую границу и направились в палаточный лагерь в селе Цель, что под Осиповичами.

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