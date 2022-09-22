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В России уклонист от мобилизации бросил "коктейль Молотова" в здание городской администрации: фото

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В России уклонист от мобилизации бросил "коктейль Молотова" в здание городской администрации: фото

фото/Стратком ВСУ

В российском городе Тольятти, что в Самарской области, мужчина бросил в здание городской администрации "коктейль Молотова".

В результате попадания в здание легковоспламеняющейся смеси возник пожар.

Об этом говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

"Неизвестный уклонист от мобилизации бросил "коктейль Молотова" в здание городской администрации. Акция "поджоги военкомат — откосы от мобилизации" набирает обороты", — говорится в сообщении.

фото/Стратком ВСУ / ©
фото/Стратком ВСУ

Напомним, 21 сентября в разных уголках России люди вышли на протесты после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. В ходе протестов силовики задержали 1176 человек в 38 городах.

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