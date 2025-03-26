В России украинского работника Запорожской АЭС надолго отправили в тюрьму: в чем его обвинили

В среду, 26 марта, российский военный суд в Ростовской области приговорил к 18 годам лишения свободы украинского работника Запорожской АЭС Сергея Потинга. Инженера по охране труда оккупационные власти обвинили в "теракте".

О вынесенном украинцу приговоре сообщила генеральная прокуратура РФ.

Российские следователи утверждают, что в мае 2023 года Потинг якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины пытался заминировать автомобиль, который должен был взорваться на территории ЗАЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов назвал обвинения, которые выдвинули украинскому работнику ЗАЭС оккупанты, полностью сфабрикованными.

Он напомнил, что инженера Запорожской АЭС Сергея Потинга оккупанты похитили еще 23 июня 2023 года и незаконно удерживают почти 2 года.

"Ему выдвинули сфабрикованные обвинения в терроризме. И очевидно, что это месть за его преданность Украине. Жизнь и здоровье человека под угрозой!" – написал он.

Дмитрий Орлов обратился с призывом к международному сообществу, дипломатам, правозащитникам приложить все усилия для освобождения Сергея и всех гражданских пленных.

Напомним, ранее на временно оккупированной территории Запорожской области оккупационный суд отправил на 15 лет в тюрьму работницу Запорожской АЭС Наталью Шульгу. Ее обвинили в покушении на диверсию и в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

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