В России умер 71-летний украинский заключенный: что известно

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, обвиняемый в "шпионаже" и "участии в террористической организации". Это произошло, вероятно, в СИЗО на территории Ростовской области.

Об этом сообщили в российской правозащитной организации "Мемориал" со ссылкой на информацию о прекращении дела из-за смерти обвиняемого, появившейся в картотеке на сайте суда.

"О фигуранте дела и самом обвинении известно очень мало — Демченко родился в 1952 году в городе Моспино, где он и проживал. С 2014 года этот город контролируется так называемой ДНР. Есть ли у него близкие родственники и на какой территории — неизвестно”, — говорится в сообщении.

В правозащитной организации, деятельность которой недавно запрещена в РФ, украинца обвиняли по статьям о "шпионаже" (276 УК РФ), "участие в террористической организации" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и "незаконное хранение оружия или боеприпасов" (часть 1 статьи 222 УК РФ). Дело в отношении него поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа 2023 года. Всего состоялось семь заседаний по сути.

Подсудимые по этой категории дел находятся в ростовских СИЗО.

Напомним, в прошлом году в России обвинили гражданина Украины в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима. Украинца обвинили в том, что он якобы собирал в Туле секретные сведения.

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