В России умер бизнесмен, которого Великобритания обвиняла в отравлении экс-сотрудника ФСБ Литвиненко

Дмитрию Ковтуну было 57 лет.

В Москве умер 57-летний бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого Великобритания обвиняла в смертельном отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко.

О смерти Ковтуна сообщил второй фигурант дела об отравлении Литвиненко депутат Госдумы Андрей Луговой.

"Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата", — цитирует Лугового пропагандистское росСМИ РИА "Новости".

Источник в окружении Ковтуна заявил, что причиной смерти якобы стали последствия коронавируса.

Дмитрий Ковтун умер в одной из московских больниц.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием в 2006 году в Британии. Литвиненко в то время жил в Королевстве, уже вышла его книга "ФСБ подрывает Россию", сотрудничал с британской разведкой Ми-6 и имел репутацию личного врага Владимира Путина. 21 сентября 2021 года суд подтвердил причастность к его убийству экс-офицеров ФСБ. И хотя вместо 3,5 миллиона евро компенсации Марине Литвененко суд назначил всего 100 тысяч – он стал первой судебной инстанцией, публично признавшей виновной Россию.

Новости мира: ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко

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