Валериан Соболев

В России умер Валериан Соболев — советский и российский ученый, конструктор ракетной техники. Он был одним из ключевых разработчиков пусковых установок для ракет «Искандер» и «Тополь».

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Причиной смерти 88-летнего конструктора стала болезнь.

Соболева в России называли «легендой оборонной промышленности». Он был одним из ведущих инженеров, которые работали над созданием самоходных пусковых установок и наземного оборудования для стратегических ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами «Темп-2С».

Также ученый возглавлял конструкторские работы по созданию пусковых систем для мобильных ракетных комплексов «Пионер», «Пионер-3», «Искандер» и подвижного грунтового комплекса с МБР «Тополь».

К слову, весной в России убили одного из разработчиков ракеты «Искандер», 74-летнего Владимира Недошивина. Его толкнул с лестницы в подъезде сосед-сантехник во время пьяной драки.