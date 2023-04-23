В России умер один из самых богатых депутатов Госдумы: в Украине он приговорен к 15 годам заключения

Депутат страны-агрессора ушел из жизни на 78-м году жизни, так и не попав за решетку после заочного приговора украинского суда.

Депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет в своем доме в городе Лебедяне в Липецкой области РФ. Один из самых богатых российских депутатов будет похоронен в Москве, выборы на его место назначены на сентябрь этого года.

Об этом сообщает издание Meduza.

Николай Борцов с 2003 года работал в пяти созывах российского парламента. Входил в думский комитет по делам национальностей.

Борцов входил в список самых богатых россиян по версии Forbes. В 2021 году журнал оценивал его состояние в 550 миллионов долларов.

Основным капиталом Борцова являются средства, полученные после того, как он и его партнеры продали корпорации PepsiCo 75,5% акций комбината соков "Лебедянский", который известен по бренду "Фруктовый сад".

Также читайте Российский губернатор поблагодарил Путина за бегство своего сына из-под ареста в Италии

В 2021 году Forbes включил Борцова в рейтинг 100 российских государственных служащих с самыми высокими доходами. Тогда его доходы оценили более чем в 800 миллионов рублей в год.

Из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину Николай Борцов находился под санкциями США и других западных стран.

В Украине Борцова, как и еще несколько депутатов Госдумы, заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Довыборы в Думу по одномандатному округу, по которому избрали Николая Борцова, пройдут в сентябре этого года.

Напомним, в ноябре прошлого года в возрасте 72 года скончался давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН) Виктор Черкесов. О причине смерти не сообщалось.

Читайте также: