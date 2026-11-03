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Категория
Мир
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В России умер создатель одного из самых известных боевых ядов "Новичок": что известно о смерти (фото)

Этим ядом отравили российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего разведчика Сергея Скрипаля с дочерью.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В России умер создатель одного из самых известных боевых ядов "Новичок": что известно о смерти (фото)

Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Фото иллюстративное / © Associated Press

В России умер Владимир Углев — один из разработчиков боевого ядовитого вещества «Новичок», которым, в частности, убит российский оппозиционер Алексей Навальный, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

О смерти Углева 3 ноября сообщило издание The Insider.

Владимиру Углеву был 81 год. По информации журналистов, он скончался еще 26 октября. Последние годы учёный жил в Анапе.

Владимир Углев Фото The Insider

Владимир Углев Фото The Insider

Широкое внимание к его личности привлекли события 2018 года, когда после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Углев дал ряд интервью средствам массовой информации. В 2020 году, после отравления Алексея Навального, он также комментировал свойства «Новичка».

Углев также консультировал журналистов The Insider во время расследований по применению этого ядовитого вещества российскими спецслужбами. В частности, издание публиковало материал о том, кто и как производит «Новичок» в России.

Что известно о разработчике «Новичка»

Владимир Углев родился 20 сентября 1946 года в российском Кировске. 1975 окончил Московский химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева по специальности «химия и технология биологически активных веществ».

После обучения он работал старшим научным сотрудником в Волжском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Там он работал с 1975 по 1990 год. Это учреждение, в частности, участвовало в разработке боевых отравляющих веществ.

Как ранее писал The Insider, до официального уничтожения химического оружия разработкой веществ класса «Новичок» также занимался 33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России, расположенный в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Там до 1990 года Углев работал над созданием первых образцов этого яда.

Отметим, что «Новичок» — это семейство высокотоксичных боевых веществ нервно-паралитического действия. Они внесены в перечень запрещенных химических веществ в соответствии с решениями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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