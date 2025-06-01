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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России упал очередной железнодорожный мост: что известно

Из-за обрушения моста в Курщине вспыхнул тепловоз, из-за чего пострадал машинист.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В России упал очередной железнодорожный мост: что известно

В Курской области 1 июня рухнул железнодорожный мост под товарным поездом. Есть потерпевшие.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Сегодня ночью на 48 км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — заявил он.

По его словам, часть товарного поезда упала на находившуюся под мостом автомобильную дорогу. Тепловоз вспыхнул. Один из машинистов получил повреждение ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Автомобильная дорога, расположенная под мостом, перекрыта. Причина обрушения моста устанавливается.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области также произошло обрушение автомобильного моста.

По официальной информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, погибли 7 человек. Ранее сообщалось о 3-4 жертвах, но количество погибших возросло после разбора завалов. Среди погибших — два члена локомотивной бригады и пассажиры поезда.

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Дата публикации
Количество просмотров
1443
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