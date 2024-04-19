В России упал самолет: появились первые подробности (фото)

В Ставропольском крае РФ разбился самолет.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", – написал он.

Других подробностей он не сообщил, но опубликовал фото разбитого самолета.

"В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3, ранее нанесший ракетный удар по Украине. Это довольно далеко от Украины. Видимо, снова дружеский огонь российской ПВО. Для России — это невосполнимая потеря, такие самолеты там сейчас не могут выпускать", — отметил в свою очередь журналист Денис Казанский.

Напомним, 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8.

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