Вертолет (Иллюстративное фото) / © Flickr/Игорь Кондаков

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В Краснодарском крае в РФ во время выполнения сельскохозяйственных работ потерпел крушение вертолет Ми-2.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По предварительным данным, на борту вертолета находился только один человек — пилот, получивший в результате катастрофы травмы, несовместимые с жизнью.

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В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, выясняющие обстоятельства и причины падения техники.

Напомним, днем 22 июня пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия.

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