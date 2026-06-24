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В России упал вертолет — что известно
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2.
В Краснодарском крае в РФ во время выполнения сельскохозяйственных работ потерпел крушение вертолет Ми-2.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По предварительным данным, на борту вертолета находился только один человек — пилот, получивший в результате катастрофы травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, выясняющие обстоятельства и причины падения техники.
Напомним, днем 22 июня пассажирский самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Гюмри — Москва, подал сигнал бедствия.
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