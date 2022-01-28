В России упал военный вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

В России упал военный вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

Причиной крушения называют техническую неисправность.

В Ульяновской области РФ во время аварийной посадки на лед реки Волги разбился военный вертолет МИ-8. Трое членов экипажа пострадали, один из них погиб.

Об этомсообщают в российских СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, авария произошла возле санатория в поселке Дубки на севере Ульяновской области. Вертолет жестко приземлился на лед Волги примерно в 2-3 км от берега. Под лед он не провалился.

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Свидетелями авиакатастрофы были два рыбака, которые первыми пришли на помощь пострадавшим. По предварительной информации, в результате падения вертолета погиб 27-летний военный, еще двое пострадали.

Вероятной причиной аварийной посадки в российском Минооброне называют техническую неисправность.

Напомним, в ноябре 2021 года грузовой самолет Ан-12, принадлежавший белорусской авиакомпании "Гродно", потерпел катастрофу, совершая посадку в российском городе Иркутске.

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