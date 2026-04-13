В России "упали" банки из-за попыток заблокировать Telegram и VPN

Блокировка VPN в России

Россияне продолжают жить в условиях тотального блокирования социальных сетей, которые не поддерживают требования и политику Кремля. Самым болезненным ударом для россиян стала блокировка мессенджера Telegram. Чтобы использовать приложение и дальше, россиянам нужны были сервисы VPN. Однако их тоже начали оперативно блокировать.

Блокировка VPN в России повлекла за собой масштабные сбои банковских систем. Об этом сообщает Techdirt.

После блокировки VPN в России «легли» банковские системы

Для правительств, которые хотят следить за всеми действиями своих граждан, сервисы VPN давно стали заклятыми врагами. Недавно россияне узнали, что будет, если начать блокировать VPN.

Попытка российских властей заблокировать доступ к Telegram из-за VPN обернулась массовым сбоем в онлайн-банкинге по всей стране.

В прошлом году в России попытались «побороть» WhatsApp и Telegram в своей версии интернета. Это была попытка перегнать граждан РФ в приложение MAX, которое, вероятно, контролируется российскими спецслужбами.

В этом приложении отсутствуют шифрование и защита конфиденциальности. Эти факторы облегчают Путину возможность следить за действиями россиян.

Сервисы VPN наоборот — усложняют любую слежку. Теперь это главные враги для путинского режима внутри страны.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров поделился, что сейчас около 50 миллионов россиян продолжают использовать VPN.

Почти год идет процесс «уменьшения использования VPN», который объявил министр цифровых технологий России Максут Шадаев. Однако по словам Дурова, все эти попытки потерпели масштабный провал — массовый сбой во всех приложениях онлайн-банкинга в РФ.

Значительные ограничения могут подорвать устойчивость сети, прогнозируют эксперты. Скорее всего, ситуация повторится в ближайшее время, ведь нет свидетельств того, что в РФ отменят блокировку VPN.

Что уже заблокировали в России

В России ограничили или заблокировали работу следующих ресурсов:

Telegram

WhatsApp

VPN-сервисы и приложения

Roblox

FaceTime

Facebook

Instagram

Discord

Замедлению и системным блокировкам подверлись YouTube, а также X, Google-сервисы и Microsoft, Zoom.

Россиян принудительно «стимулируют» использовать «разрешенный государством» мессенджер MAX, а также сервисы Яндекс, Rutube и VK. Еще в РФ работает концепция «белых списков», то есть только разрешенных властями сайтов. Все это получило название «чебурнет».