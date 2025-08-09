В России ушел под воду недавно построенный корабль: что произошло

Российский буксир "Капитан Ушаков" / © из соцсетей

В субботу, 9 августа, в российском Санкт-Петербурге затонул новейший буксир ВМФ РФ «Капитан Ушаков», который был спущен на воду в 2022 году и достраивался на местном Балтийском заводе.

Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Накануне, 8 августа, судно накренилось на правый борт и начало набирать воду. Несмотря на попытки спасти корабль, на следующий день он «лег на грунт», почти полностью затонув.

Строительство этого буксира началось на Ярославском судостроительном заводе.

Судно, длиной почти 70 метров, шириной 15 метров, водоизмещением 3,2 тысячи тонн, было построено по новому проекту 23470, запущенному в 2014 году.

В июне 2022 года корабль был спущен на воду и проходил дооснащение на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Планировалось, что у России будет шесть буксиров такого типа. По состоянию на 2025 год известно, что три из них уже построены, остальные, среди которых «Капитан Ушаков» — на разных стадиях достройки.

Причины инцидента с российским кораблем выясняют. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по статье о «нарушении правил безопасности во время работ».

Ранее в российском морском порту Усть-Луга на Балтике произошла утечка жидкого аммиака на танкере. Перед инцидентом очевидцы слышали взрывы.

Напомним, Россия может попрощаться со своим единственным авианосцем кораблем «Адмирал Кузнецов», который в течение восьми лет пытались привести в порядок. Теперь его могут просто утилизировать.