В России усилили охрану военкоматов из-за частых поджогов

В России решили ужесточить охрану военных комиссариатов после нападений на них во многих регионах страны.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В ряде городов, в том числе и в Москве, возле построек военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей отдела вневедомственной охраны", — написал российский парламентарий.

К слову, после оглашения частичной мобилизации в России 21 сентября участились случаи поджогов военкоматов и местных администраций. В частности, помещения горели в Новосибирске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде.

Следует заметить, что это уже не первый пример того, как Москва пытается бороться с теми, кто недоволен призывом в РФ. Так, в Госдуме предлагают лишить уклонистов права работать в госструктурах.

Частичная мобилизация в России

Призыв в армию объявил президент Путин 21 сентября. В Минобороны обещали, что войска будут мобилизовать людей с опытом. Впрочем, повестки начали вручать не только им. Как следствие, мужчины начали бежать из страны. СМИ пишут, что из страны уехали 700 тысяч человек.

Путин сообщил, что Министерство мобилизовало 222 тысяч россиян, а 16 тысяч из них уже воюют. По словам диктатора, подготовка перед отправлением на фронт есть, тогда как "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

Подтверждают это и в британской разведке. Отмечается, что оккупанты плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

В Москве подтверждают гибель пятерых "мобиков" из Челябинской области. Впрочем, росблогеры пишут, что цифры гораздо больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

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