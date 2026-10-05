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В России усилили санитарный контроль: пассажиров проверяли прямо в самолете
Дополнительный контроль ввели из-за роста заболеваемости Covid-19.
В аэропорту Шереметьево в Москве пассажиров рейса из Бангкока некоторое время не выпускали из самолета. Перед выходом из салона людей проверили с помощью тепловизора.
Об этом сообщают российские СМИ, пишет Главком.
После посадки самолета на борт вошли сотрудники санитарно-карантинного контроля. Они проверяли температуру пассажиров непосредственно в салоне и разрешили покинуть самолет только после завершения процедуры.
По данным российских медиа, дополнительный контроль связан с ростом заболеваемости Covid-19 в Таиланде.
Тепловизоры позволяют быстро выявлять людей с повышенной температурой, которые могут быть одним из симптомов инфекционного заболевания.
С начала 2026 года в Таиланде было зарегистрировано около 140 тысяч случаев Covid-19. Приблизительно 65 тысяч из них пришлись на сезон дождей. В стране циркулирует подтип коронавируса NB.1.8.1, который Всемирная организация здравоохранения отнесла к вариантам, за которыми ведется наблюдение.
В России также проверяют информацию о возможном случае чумы
Отдельно в Иркутской области России после смерти сотрудницы противочумного института ввели карантинные меры и изолировали контактных лиц. По данным СМИ, речь идет примерно о 189 людях, а ограничения коснулись нескольких медицинских учреждений.
В медиа появлялись сообщения о подозрении на легочную форму чумы, однако официального лабораторного подтверждения диагноза пока нет. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове также ввели масочный режим, а глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в регион.
За ситуацией следят и в США. Госсекретарь Марк Рубио заявил, что Вашингтон пока не считает ее поводом для тревоги, но продолжает мониторинг.