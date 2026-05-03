В России усиливают цензуру: под ударом даже классическая литература и поэзия
В РФ власти разворачивают новую волну репрессий против культурной сферы — от издательств до классических произведений, теперь подпадающих под цензурные ограничения.
В России усиливается давление на культурный сектор: под репрессии попадают книги, песни и даже классическая литература. Такие тенденции свидетельствуют о расширении контроля Кремля над обществом на фоне затяжной войны против Украины и внутренней нестабильности.
По данным The Washington Post , недавно силовики провели обыски в крупнейшем российском издательстве. Во время рейда изъяли тысячи книг, а руководителя компании задержали по обвинению в распространении так называемой ЛГБТ-пропаганды.
Кроме того, в стране ввели новые правила для литературы: книги, в которых упоминаются наркотики, должны иметь специальные предупреждения. Из-за страха наказания издатели начали массово добавлять такие маркировки даже к классическим произведениям — в частности, к поэзии Александр Пушкин, а также произведений Николай Гоголь и Михаил Булгаков.
Аналитики отмечают, что подобные шаги напоминают советские практики цензуры. Кремль таким образом пытается усилить контроль над обществом и сохранить поддержку консервативной части населения на фоне усталости войны и экономических проблем.
В целом в России наблюдается более широкое сворачивание свобод: под давление попадают не только политические оппоненты, но и художники, музыканты и интеллектуалы, которые могут выражать альтернативную позицию. Это свидетельствует о системном усилении репрессивной политики внутри страны.
