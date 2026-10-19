Острова в России / © Associated Press

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В России решили успокоить население по поводу распространения оспы обезьян и заявили, что легкая форма этой инфекции якобы проходит сама без особого вмешательства врачей.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

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В России сделали заявление об оспе обезьян.

По данным российского ведомства, заболевание вызывает высокую температуру, общую слабость и увеличение лимфоузлов. Впоследствии появляется сыпь: пятна становятся волдырями, а после их лопания образуются язвы, позже заживающие под корочками.

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Несмотря на такие симптомы, в российском ведомстве утверждают, что при легкой форме инфекция «проходит самостоятельно в течение 14-21 дня».

Следует заметить, что оспа обезьян — это вирусная болезнь, которая передается через тесный контакт с больным. Главные симптомы — высокая температура, головная и мышечная боль, слабость и увеличенные лимфоузлы. Также на теле появляется сыпь, которая превращается в волдыри и болезненные язвы.

Оспа в России — последние новости

Напомним, ранее в Иркутской области России от чумы скончалась 28-летняя женщина. Под наблюдение медиков уже взяли около 200 человек, которые с ней контактировали, хотя в Кремле уверяют, что повода для волнения нет.

Впоследствии в российском Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на обезьянью оспу. Все они проживали в одной квартире.

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После Подмосковья новые случаи заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Санкт-Петербурге. Больных госпитализировали.

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