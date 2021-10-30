В России установили новый рекорд по COVID-заражениям: в стране объявили нерабочие дни

В России установили новый рекорд по COVID-заражениям: в стране объявили нерабочие дни

Уже дважды на этой неделе число новых больных в РФ превысило 40 тысяч.

В Российской Федерации в субботу, 30 октября, зафиксировали 40 251 случай заболевания COVID-19. Это самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в Москве заболели еще 7 267 человек, в Санкт-Петербурге – 3 578, а в Московской области – 2 680. В пятерку по количеству новых пациентов также входят Самарская область (1 405 случаев) и Нижегородская область (815 случаев).

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Уже дважды на этой неделе число новых больных в РФ превысило 40 тысяч. В попытке разорвать цепочки распространения вируса в стране с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни. Регионы получили право продолжать их с учетом ситуации.

Между тем от осложнений коронавируса в стране умерли еще 1 160 пациентов, больше всего из которых, а именно 97 – в Москве, 76 – в Петербурге, и еще 43 – в Краснодарском крае.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 8 472 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 из которых оказались летальными.

Как сообщалось, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в России, где почти каждый день обновляют рекорды инфицированных и умерших от недуга, в Бурятии состоялись соревнования по скоростному копанию могил.

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