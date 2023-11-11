В России установили памятник "черному барону": коммунисты протестуют (фото)

Торжественное открытие состоялось 7 ноября — именно в день так называемой "Октябрьской революции".

В российском городе Ростове-на-Дону инициаторы установления бюста генерала Врангеля, одного из главных проводников армии "белых", которая боролась с большевиками, призвали "наказывать по всей строгости закона" коммунистов, устроивших акции протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Памятник "черному барону", как в годы гражданской войны в России называли генерала Врангеля, появился на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета.

Торжественное открытие состоялось 7 ноября — именно в день так называемой "Октябрьской революции", большевистского переворота под руководством Ленина, который состоялся в 1917 году в Петербурге. Пожалуй, именно это особенно возмутило КПРФ.

Ростовские коммунисты требуют демонтировать памятник, а также организовали серию пикетов у здания правительства области.

“Красных провокаторов, угрожающих протестами, должны наказывать по всей строгости закона. Это дело правоохранительных органов, если в военное время кто-то прямо угрожает протестами и дестабилизацией обстановки”, — заявила по поводу этих протестов исполнительный секретарь просветительского общества имени императора Александра III Елена Семенова.

Она также отметила, что приставлять охрану к бюсту не будут, потому что "памятник и так находится на охраняемой территории".

“Товарищи коммунисты лишь в очередной раз продемонстрировали, кто они: враги России и русского народа и предатели отечества. Ничего нового”, — заявила поклонница белогвардейского “черного барона”, генерала Врангеля.

Напомним, ранее в Псковской области РФ в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину.

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