В России установили "памятник" из первых букв брендов, которые ушли из-за войны (фото)

В России установили "памятник" из первых букв брендов, которые ушли из-за войны (фото)

В российском Санкт-Петербурге появилась инсталляция ZAMESTIM. Ее сделали из первых букв названий иностранных брендов, ушедших с российского рынка из-за вторжения в Украину.

Фото "памятника" импортозамещению опубликовали в Сети.

Так, россияне составили слово "заместим" с первых букв от Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay. Кто автор этого шедевра – неизвестно.

Украинцы посмеялись над арт-объектом в Сети. В комментариях под фото некоторые отметили, что Š в компании Škoda читается как "ш", а не "с".

"Они в курсе, что у Шкоды это Ш? Призыв замештить вышел немного шыпиляфым, будто им 3,14зды дали",

"А на мой взгляд, — отличная инсталляция!))) Идеальный памятник маразму. Сюда можно приходить поплакаться на судьбу, на времена, на свою тупость",

"Замештим? Чем?",

"А еще это незаконное использование торговых знаков. За это можно похудеть на сотню-другую нефти", — написали украинцы.

Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 200 компаний. Поэтому можно составить еще много слов, кроме "заместим".

Как в России работает импортозамещение: вместо McDonald's – "Дядя Ваня"

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