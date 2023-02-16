В России устроили заплыв для детей в камуфляжах и с автоматами: видео

Одним из организаторов мероприятия был городской штаб российской "Юнармии", которую по аналогии с нацистской военизированной организацией молодежи "Гитлерюгенд" называют "путинюгенд".

В российском городе Магнитогорске открыли спартакиаду для школьников по военно-прикладным видам спорта заплывом в камуфляже и с автоматами.

Видео этих соревнований среди детей опубликовали местные Telegram-каналы, комментируя его как невиданную дикость.

“Магнитогорск рвет шаблоны. Там в бассейне устроили заплыв детей в камуфляже и с автоматами. От этого видео возникает ступор. А организаторы невозмутимо объясняют, что это открытие спартакиады по военно-прикладным видам спорта для школьников от 12 до 18 лет”, — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Один из организаторов мероприятия, исполняющий обязанности начальника городского штаба российского молодежного военизированного движения "Юнармия" Евгений Кубрин уверял, что все участники заплыва соблюдали правила гигиены и перед соревнованиями посетили душ и одели шапочки. Он отметил, что крайне положительно оценивает такие соревнования, хотя в соцсетях заплыв вызвал негативную реакцию.

Также читайте Как Гитлер: Путин и Шойгу хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних — разведка По его словам, в заплыве участники использовали массогабаритные макеты, являющиеся точными копиями автомата Калашникова.

Победителям соревнований вручили грамоты и медали.

Напомним, ранее отряды российской детской военизированной организации "Юнармия", которую по аналогии с нацистской "Гитлерюгенд" называют "путинюгенд", заметили в захваченном россиянами Мариуполе. Несколько подростков маршировали разрушенным городом, напевая советскую песню.

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