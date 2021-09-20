В России уточнили количество жертв стрельбы в Перми: 6 погибших, 24 раненных

В результате стрельбы в Перми погибли шесть человек, а не восемь, как сообщали ранее.
В российском Минздраве уточнили число жертв, которых убил и ранил 18-тилетний Тимур Бекмансуров в Пермском университете (РФ).
Об этом информирует Министерство здравоохранения России.
Так, в результате стрельбы в Перми погибли шесть человек, а не восемь, как сообщали ранее. 24 человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Из них 19 человек — с огнестрельными ранениями.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что у некоторых пострадавших огнестрельные раны. Часть людей пострадала, пока спасалась от стрелка, в том числе некоторые получили травмы после того, как выпрыгивали из окон. Еще часть — в шоковом состоянии. Об этом сообщает "ТАСС".
Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете.
Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о кровавом событии.