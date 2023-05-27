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В России утверждают, что неизвестные БПЛА атаковали здание нефтепровода в Псковской области

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
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В России утверждают, что неизвестные БПЛА атаковали здание нефтепровода в Псковской области

Псковскую область России атаковали беспилотники. / Фото: Интерфакс

В России снова произошла атака неизвестными беспилотниками.

Утром 27 мая Псковскую область России якобы атаковали беспилотники.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он утверждает, что административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района РФ атаковали два БПЛА.

Здание повреждено, однако пострадавших вроде бы нет.

Напомним, ранее беспилотник якобы напал на здание МВД в поселке Майской Белгородской области. Неизвестный БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание миграционного отдела.

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Дата публикации
Просмотры
295
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